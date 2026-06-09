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Olay, 1 Haziran günü Ferahlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Ş., sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Ayfer Karakayışlı ile kızı M.N.Ş.'nin önünü keserek yanında getirdiği kimyasal maddeyi üzerlerine attı. Saldırının ardından anne ve kızı ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı sırasında annesini korumak için araya giren 13 yaşındaki M.N.Ş. de kimyasal maddeden etkilenerek ağır yaralandı. Yaşanan arbede sırasında saldırganın da ellerinde yanıklar oluştu.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve kız tedavi altına alındı. Durumu kritik olan Ayfer Karakayışlı, yoğun bakımda günlerce süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Karakayışlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay sonrası kaçan Hakan Ş.'nin, ellerindeki yanıklar nedeniyle aynı gün tedavi olmak amacıyla hastaneye başvurduğu belirlendi. Güvenlik güçlerinin çalışması sonucu şüpheli hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adli işlemlerinin tamamlanması için ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan vücudunda ciddi yanıklar oluşan 13 yaşındaki M.N.Ş.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.