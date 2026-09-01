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Kaynak: AA

Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'tan itibaren kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki kişinin yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, telefon sinyalinden yola çıkarak kaybolan ve erkek olduğu belirtilen kişinin Çiçekliköy Mahallesi yakınlarında olduğunu değerlendirdi.

AFAD ekipleri, kayıp kişiyi aracının yakınında bilinci kapalı halde buldu.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.