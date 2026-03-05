İzmir’in Tire ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki bir vatandaş, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu sağ salim bulundu.

Tire ilçesine bağlı Saruhanlı Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kocamanoğlu’nun (87) kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda başlatılan arama çalışmalarına 25 jandarma personeli, 10 AFAD görevlisi ve 3 TAKED personeli katıldı.

Kocamanoğlu’nun evi ve çevresinde geniş çaplı arama-tarama faaliyeti yürütülürken, bölgede termal dron desteği de kullanıldı. Havadan yapılan tarama sırasında arazide bir ısı kaynağı tespit edilmesi üzerine ekipler söz konusu noktaya yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kayıp vatandaşı evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kocamanoğlu, güvenli şekilde ekiplerin kontrolüne alındı.

Gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından yaşlı adam ailesine teslim edildi.