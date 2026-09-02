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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos saat 21.30 sıralarında Alaçatı Bozalan mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) ve Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı personeli karadan ortak çalışma başlattı.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle karada mahsur kaldıkları belirlenen 8'i çocuk toplam 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen güvenli alana tahliye edildi. Kurtarılan göçmenler, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.