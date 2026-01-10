İzmir’de polis ekiplerinin insan ticaretine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı tespit edilirken, 14 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren teknik takibi sonrası 6 Ocak’ta düğmeye basıldı. Operasyonlarda Ukrayna, Özbekistan, Rusya ve Kazakistan uyruklu kadınların zorla fuhşa sürüklendiği belirlendi. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 1 milyon lirayı aşkın para ile dövize el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan 14 kadın ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.