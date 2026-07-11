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Kaynak: İHA

Olay 9 Temmuz günü saat 06.50 sıralarında Foça ilçesinde gerçekleşti. Bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-353), deniz üzerinde seyir halindeki lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine hızla bölgeye gelen Sahil Güvenlik Botu (KB-41), hareket halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 27 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 22.15 sıralarında ise Çeşme ilçesi Azmak Halk Plajı mevkiinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine ekipler yeniden harekete geçti.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ortaklaşa düzenledikleri operasyonla karada tespit edilen 9 kaçak göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan toplam 36 kaçak göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne verildi.