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Kaynak: İHA

İzmir'in Bayındır ilçesinde tren ile traktörün karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Kızılcaova Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tren ile traktörün çarpışması sonucu traktörde bulunan Salih O. ve Tanju O. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Salih O. ve Tanju O., ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.