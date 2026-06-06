Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen festivalde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan çeşitli hava araçları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiler ile platformlar, öğrencilere ve ailelere tanıtılarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Gökyüzünde unutulmaz gösteriler

Festival kapsamında düzenlenen uçuş gösterileri, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Türk Yıldızları’nın sergilediği gösterinin ardından Hava Kuvvetleri envanterindeki uçakların geçişi büyük beğeni topladı. Yerli eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, gerçekleştirdiği başarılı manevralarla izleyicilerden alkış aldı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise SOLOTÜRK’ün performansı oldu. Gökyüzünde sergilediği yüksek tempolu ve etkileyici gösteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan SOLOTÜRK, festival alanında büyük bir coşku oluşturdu. Gösteri, vatandaşların yoğun ilgisi ve uzun süre devam eden alkışları eşliğinde tamamlandı.

“Ordumuzun gücünü bir kez daha gördük”

Festivale katılan Mehmet Sağtürk, etkinliğin kendisinde büyük bir gurur duygusu oluşturduğunu belirterek, “Bu organizasyon sayesinde Türk ordusunun sahip olduğu imkânları ve gücü bir kez daha görme fırsatı bulduk. Allah Türk ordusunu ve Türk milletini korusun. Son derece heyecan verici ve başarılı bir etkinlikti” ifadelerini kullandı.