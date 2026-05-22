Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İzmir’in Torbalı ilçesinde sağlık sektöründe rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık iddialarını içeren sarsıcı bir olay meydana geldi. Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli 45 yaşındaki diş hekimi F.İ.’nin, kamu hastanesindeki nüfuzunu kullanarak hastalardan haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.

İddiaya göre diş hekimi F.İ., muayene ettiği hastalardan farklı miktarlarda paralar talep etti ve bu ücretler karşılığında devlet hastanesi imkanları dışında, özel diş tedavisi uygulama vaadinde bulundu. Ancak aldığı paralara rağmen vadedilen tedavileri gerçekleştirmeyerek çok sayıda vatandaşı mağdur etti.

Mağdur edilen hastaların durumu fark ederek hastane yönetimine ve Cumhuriyet Savcılığına başvurması üzerine şüpheli hekim hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. Şikayetlerin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli hekim, cezaevine gönderildi.

Olayın ardından Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yönetimi de harekete geçerek şüpheli hakkında geniş çaplı bir idari soruşturma başlattı. Kamu zararının önüne geçilmesi adına gerekli adımların atıldığı hastane idaresi tarafından belirtilirken, tutuklanan F.İ. hakkında benzer içerikli başka şikayet dosyalarının da bulunduğu öğrenildi. Diş hekiminin memuriyetten ihraç edilmesine yönelik hazırlanan dosyanın ise Sağlık Bakanlığı’na gönderildiği bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici detay ise tutuklanan diş hekimi F.İ.’nin eşi M.İ.’nin de aynı hastanede görev yaptığı oldu. F.İ.'nin eşi olan M.İ.’nin de benzer suçlamalar kapsamında yaklaşık 1 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen adli süreç devam ediyor.