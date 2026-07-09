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Kaynak: AA / DHA / İHA

7 Temmuz günü saat 05.11 sıralarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve şahısların lastik botla denize açılmaya hazırlandığı tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Ekipler, Urla açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurarak kontrol gerçekleştirdi.

LASTİK BOTTAN 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÇIKTI

Bot içerisinde yapılan incelemelerde, 24’ü Etiyopya, 17’si Sudan uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ KARADA YAKALANDI

Operasyonun devamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak çalışma yürütüldü.

Karada gerçekleştirilen takip sonucunda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, organizatör şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.