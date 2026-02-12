İzmir'in Foça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun fırtına sebebiyle batması sonucu 3 düzensiz göçmen öldü, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. 4 kişi için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı, 3 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaştı.

Düzensiz göçmenlerin botta 4 kişinin daha olduğunu belirtmesi üzerine ekipler havadan ve denizden çalışma başlattı.