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Kaynak: AA / İHA

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlerin oluşturduğu yoğun siyah duman gökyüzünü kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Menemen ilçesi Maltepe Yolu üzerindeki Camikebir Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sararken, yükselen siyah dumanlar çevredeki birçok noktadan görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için de önlem alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.