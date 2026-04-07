İzmir’in Karabağlar ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü saklandıkları depoda yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firarilerin ilçede kayıt dışı bir depoda saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, devriye ekipleri ve bekçilerin katılımıyla adrese operasyon düzenlendi.

Baskında yakalanan şüphelilerden Ş.S.’nin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 10 yıl, U.B.’nin ise çeşitli suçlardan toplam 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iki firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.