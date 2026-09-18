Kaynak: AA / DHA / İHA

İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlamaları bulunan 27 şüpheli belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün kentteki güncel yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar kapsamında, örgüt üyeliği ve örgüte aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon sağlama veya toplama iddiasıyla 27 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ADRESLERDEN PARA VE ALTIN ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda para ve altın ele geçirildi. Aramalarda 192 bin TL, 2 bin 582 ABD doları, 4 bin 50 avro ve 20 sterlin bulundu. Ekipler ayrıca 8 çeyrek altın, 6 Ata altın ve 1 yarım altına el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.