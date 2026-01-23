Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Feci kaza, saat 23.15 sıralarında Foça ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Hacı Limanı Küme Evler Sanat Evi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Foça yönünden gelen Betül Eyüboğlu Şimşek (36) yönetimindeki otomobil ile Bağarası istikametinden gelen Murat Özcan (20) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan ve durumu ağır olan sürücü Murat Özcan bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Aynı otomobilde bulunan yaralı 4 kişi de ambulanslara alınarak Aliağa ve Foça Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olan diğer otomobilin sürücüsü Betül Eyüboğlu Şimşek de ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.