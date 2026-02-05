İzmir’in Torbalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış can aldı. Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidi, akşam saatlerinde yoğun yağış nedeniyle suyla doldu.
Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Mehmet Ekinci yönetimindeki otomobil, su biriken alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı. Kısa sürede yükselen su seviyesi nedeniyle araç tamamen sular altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araç sudan çıkarıldı. Yapılan kontrollerde sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekinci’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı