Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tuna Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında koltukta oturur vaziyette bulunan Altan Hikmet İnal'ın (96) hayatını kaybettiği belirlendi.

Babasıyla aynı evde yaşayan kızı Müjde İnal ise babasının sigara bağımlısı olduğunu, koltuk ve kıyafetlerinin üzerine sürekli sigara külü düşürdüğünü bu nedenle ayağında sigara yanıklarının bulunduğunu ifade etti.

İtfaiye tarafından yapılan ilk incelemelerde yangın çıkarabilecek şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.​​​​​​​