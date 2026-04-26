İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan ve özel durumu nedeniyle korunmaya muhtaç olan 15 yaşındaki Asya Karakuş, geçtiğimiz hafta pazartesi günü iş yerinden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Son olarak Bornova Küçükpark civarında görülen genç kızdan 7 gündür haber alınamazken, olayla ilgili ortaya çıkan "sahte mesajlar" ve "şüpheli görüntüler" dosyanın seyrini değiştirdi.

ADIM ADIM TAKİP: KAMERALARDAKİ GİZEMLİ ŞAHIS

Emniyet ekiplerinin titizlikle incelediği güvenlik kameralarında, Asya’nın Buca Üçkuyular Meydanı’nda bir şahısla konuştuğu ve ardından bir araca binerek Bornova’ya gittiği belirlendi. Küçükpark’ta bir telefon alışverişinin de yansıdığı görüntüler üzerine polis, genç kızın yanında görülen şahısların kimliğini belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

"BEN ASYA, BENİ ARAMAYIN" TEHDİDİ

Asya kaybolduktan kısa süre sonra aileye "sahte hesaplar" üzerinden mesajlar yağmaya başladı. Kızlarının ağzından yazılmış gibi görünen ancak tehditvari bir dil içeren mesajlarda, sosyal medyadaki kayıp ilanlarının kaldırılması istendi. Anne Nesrin Doğan, bu mesajların kızı tarafından yazılamayacağını belirterek, "Kızım evde gece bile tek başına kalamaz. Onu birileri alıkoyuyor ve bizi susturmaya çalışıyorlar" dedi.

ANNE NESRİN DOĞAN: İLAÇLARLA AYAKTA KALIYORUM

Bodrum’daki işini bırakıp İzmir’e koşan acılı anne, kızının zeka geriliği olduğunu ve bir yetişkin yardımı olmadan hareket edemeyeceğini vurguladı. Emniyete şüphelendiği 3 ismi bildiren anne Doğan, "Kızımın yüzünde darp izleri olan fotoğraflar paylaşıldı. Ablasına yazdığı mesajlardaki kelimelerden onun Asya olmadığını anladık. Evladım anne sevgisine muhtaç bir çocuk. Lütfen onu benden koparmayın" diyerek yardım çağrısında bulundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Şu ana kadar Asya’nın iş arkadaşı ve eski nişanlısının da aralarında bulunduğu 3 kişinin ifadesine başvuruldu. Polis ekipleri, Bornova ve Buca hattındaki tüm ihtimalleri değerlendirerek Asya’yı sağ salim bulmak için operasyonlarını sürdürüyor.