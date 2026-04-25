İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
183 personelin katılımıyla eş zamanlı 93 adreste operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Yağma', 'yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Güveni kötüye kullanma', '6136 SKM', 'Alkollü araç kullanma' gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 131 aranan kişi, yakalanıp adli mercilere teslim edildi.