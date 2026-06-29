Kaynak: DHA

İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavga can aldı. Olayda ağır yaralanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Şenol Tayran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, gece saatlerinde Basmane semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Şenol Tayran ile D.T. ve bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tayran ile D.T. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şenol Tayran, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı D.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

3 şüpheli gözaltında

Olayın ardından kaçan şüphelerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.