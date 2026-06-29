Kaynak: İHA

Olay, dün gece saatlerinde Konak ilçesi Basmane semtinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde işçi olarak görev yapan Şenol Tayran ve yanındaki D.T. ile mekanda bulunan başka bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbede esnasında Şenol Tayran ve D.T. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalarak yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeden çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Şenol Tayran ve D.T., ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne acil koduyla kaldırıldı. Ancak burada tedavi altına alınan yaralılardan 45 yaşındaki Şenol Tayran, doktorların gösterdiği yoğun çabaya rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetle sonuçlanan kanlı kavganın ardından başlattıkları geniş çaplı soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili tahkikat devam ediyor.