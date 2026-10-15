Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim tarihinde Bağarası Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açıldığı ile ilgili sanal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, cep telefonuyla kaydedildiği belirlenen görüntülerden havaya ateş açtığı belirlenen 9 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 14 şüpheli, Foça ve Aliağa ilçelerinde yakalandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli kişilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 4 yivsiz av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve pala ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6 kişi serbest kalırken 1 kişi için de adli kontrol kararı verildi.