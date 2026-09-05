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Kaynak: İHA

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, mahalle sakinlerini isyan ettiren drift magandalarına ilişkin görüntülerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada bölgede drift atarak vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesildiğini ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edildiğini açıkladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste 1 Ocak - 4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerin sonucunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d (drift atmak) maddesini ihlal ettiği tespit edildiğini ifade etti.