İzmir’de sanatseverleri teknolojiyle buluşturan dikkat çekici bir sergi bekliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (DEÜ GSF) akademisyenlerinin eserlerinden oluşan "Prompt Art: Dijital Yansımalar" sergisi dün sanatseverlere kapılarını açtı. Sergi 28 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Konak Modern Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek sergi, yapay zekâ, dijital üretim teknikleri ve çağdaş sanatın kesişiminde konumlanarak sanatın dönüşen doğasına ışık tutmayı amaçlıyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Melih Tomak’ın üstlendiği sergide, DEÜ GSF akademisyenlerinin dijital çağın estetik anlayışını yansıtan çalışmaları yer alıyor. “Prompt Art” başlığı altında toplanan eserler, özellikle yapay zekâ destekli üretim süreçlerinin sanatsal ifadeye nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

KONAK BELEDİYESİ DESTEK VERİYOR

Konak Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlik, hem akademik çevreleri hem de yeni medya sanatına ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesini kapsıyor. Sergi, izleyicilere insan yaratıcılığı ile makine zekâsının etkileşimini sorgulatan özgün bir deneyim sunmayı hedefliyor

İzmir’in sanat atmosferine yeni bir heyecan katması öngörülen "Prompt Art: Dijital Yansımalar" sergisi, iki haftalık süre zarfında ziyaret edebilecek.