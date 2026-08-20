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Kaynak: AA / DHA / İHA

İzmir’de gümrük kaçağı steroid etken maddesi içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olan çok sayıda ürün ve imalat malzemesi ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

92 BİN 604 KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Karabağlar ve Buca ilçelerinde bulunan 8 ikamet, depo ve iş yeri ile 2 araçta arama gerçekleştirdi.

Aramalarda 92 bin 604 steroid etken maddesi içeren ilaç ile birlikte 15 bin imalat malzemesi ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.