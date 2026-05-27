İzmir'in Bayraklı ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Refik Şevket İnce Mahallesi 2140 Sokak üzerinde yer alan dere yolunda, sahibinin kontrolünden çıkan bir kurbanlık dana kaçmaya başladı.

Yol boyunca hızla koşan kurbanlık hayvan, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dereye atladı. Düştüğü derede mahsur kalan danayı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, durumu çözmek için olay yerine vinç çağırdı.

Bölgeye ulaşan vincin yardımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, kurbanlık dana mahsur kaldığı dereden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen hayvan, işlemlerin ardından yeniden sahibine teslim edildi.