İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenecek İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'ne sayılı günler kaldı. İzmir tarımını güçlendirmek ve balkon bahçeciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Kültürpark'ta 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde İzmir adeta çiçek açacak.

İzmir'de çiçek festivali zamanı: Detaylar belli oldu - Resim : 1

Çiçek ve bitki satış stantları ile yeme içme alanlarının yanı sıra atölyeler, söyleşiler, konserler ve çocuk etkinlikleriyle renklenecek programa İzmirlilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

İzmir'de çiçek festivali zamanı: Detaylar belli oldu - Resim : 2
8 Mayıs'ta saat 17.30'da İzBB Bando Korteji ile başlayacak olan festivalde aynı gün 18.00-18.45 saatleri arasında Gülce Alatay konseri, 18.45-19.30 saatleri arasında ise Özlem Menokan konseri düzenlenecek.

İzmir'de çiçek festivali zamanı: Detaylar belli oldu - Resim : 3

9 Mayıs'ta saat 15.00'te İzBB Bando Korteji'nin geçişi ele başlayacak etkinlikler ise, 16.00-17.00 saatlerinde Çağrı Ergin konseri, 17.00-17.30'de İzBB Bando Quartet Enstrüman dinletisi, 18.00-19.00'da Merve Mete konseri, 19.30-20.30'da Enes Kunduracı konseri ile devam edecek.

10 Mayıs günü yine saat 15.00'te İzBB Bando Korteji ile başlayacak olan etkinliklerde 16.00-17.00 saatleri arasında Çağrı Ergin konseri, 17.00-17.50'de İzBB Bando Trio Enstrüman dinletisi, 18.00-19.00'da Merve Mete konseri yer alacak.