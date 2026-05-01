İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenecek İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'ne sayılı günler kaldı. İzmir tarımını güçlendirmek ve balkon bahçeciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Kültürpark'ta 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde İzmir adeta çiçek açacak.

Çiçek ve bitki satış stantları ile yeme içme alanlarının yanı sıra atölyeler, söyleşiler, konserler ve çocuk etkinlikleriyle renklenecek programa İzmirlilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.



8 Mayıs'ta saat 17.30'da İzBB Bando Korteji ile başlayacak olan festivalde aynı gün 18.00-18.45 saatleri arasında Gülce Alatay konseri, 18.45-19.30 saatleri arasında ise Özlem Menokan konseri düzenlenecek.

9 Mayıs'ta saat 15.00'te İzBB Bando Korteji'nin geçişi ele başlayacak etkinlikler ise, 16.00-17.00 saatlerinde Çağrı Ergin konseri, 17.00-17.30'de İzBB Bando Quartet Enstrüman dinletisi, 18.00-19.00'da Merve Mete konseri, 19.30-20.30'da Enes Kunduracı konseri ile devam edecek.

10 Mayıs günü yine saat 15.00'te İzBB Bando Korteji ile başlayacak olan etkinliklerde 16.00-17.00 saatleri arasında Çağrı Ergin konseri, 17.00-17.50'de İzBB Bando Trio Enstrüman dinletisi, 18.00-19.00'da Merve Mete konseri yer alacak.