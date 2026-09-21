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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın finali olan 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü dolayısıyla, Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi’nin bir kısmında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından gün boyunca etkinliklerin gerçekleşeceği 2009 Sokak ile Ceyhan Gür Sokak kesişimleri arasında kalan bölüm, 09.00-22.00 saatleri arasında araç trafiği olmayacak.

Caddede yarın (22 Eylül Salı) saat 10.00’dan itibaren basketboldan bisiklete, danstan geleneksel çocuk oyunlarına uzanan birbirinden renkli etkinlikler ve stantlar yer alacak. Saat 20.30’da ise İzmir Pop Orkestrası konseriyle etkinlik sürecek