İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceğini tespit etmesi üzerine operasyon başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan ve durdurulan tırda, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan aramada, koliler içerisinde 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.