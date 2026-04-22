İzmir’in kültür sanat kalbi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), bu kez alışılmışın dışında bir yeteneğe sahne oldu. 6. Uluslararası Barok Müzik Festivali kapsamında sahne alan genç piyanist Eren Düzenli, piyano başına geçtiği andan itibaren salonu dolduran yüzlerce kişiyi adeta büyüledi. Barok müziğin karmaşık yapısını parmaklarıyla ustaca harmanlayan 18 yaşındaki sanatçı, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

PİYANO TUŞLARINDA BİR BAROK ESİNTİSİ

Yaklaşık bir saat süren resital boyunca teknik ustalığını ve duygusal derinliğini ön plana çıkaran Düzenli, seçtiği eserlerle İzmirlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri olan genç virtüöz, sahnede sergilediği olgun tavırları ve hatasız icrasıyla "geleceğin büyük maestroları" arasında gösterildiğinin bir kez daha altını çizdi.

YERELDEN EVRENSELE UZANAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Eren Düzenli, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da adından söz ettiren bir yetenek. Ülkemizdeki pek çok prestijli yarışmadan birincilikle dönen sanatçı, asıl büyük çıkışını 8. Vigo Uluslararası Piyano Yarışması’nda elde ettiği sıradışı başarıyla yaptı. O günden bu yana müzik otoritelerinin takibinde olan genç piyanist, Barok Müzik Festivali’ndeki bu son performansıyla başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı.

GELECEĞİN MAESTROSU HACETTEPE’DE YETİŞİYOR

Müzik yolculuğuna emin adımlarla devam eden genç deha, akademik çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı çatısı altında sürdürüyor. Türkiye’nin önde gelen piyano sanatçılarından ve eğitimcilerinden Sanem Berkalp’in öğrencisi olan Düzenli, disiplini ve tutkusuyla parmakla gösteriliyor. İzmir’de sergilediği bu büyüleyici performans, genç sanatçının kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam edeceğinin en net göstergesi oldu.