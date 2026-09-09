Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay bugün saat 17.00 sıralarında İzmir'de İnönü Caddesi üzerinde bulunan TEB şubesinde meydana geldi.

İddiaya göre bankaya giren bir kişi, silahlarını göstererek soygun girişiminde bulundu.

POLİS EKİPLERİ BANKAYI ABLUKAYA ALDI

Emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda şüphelilerin amaçlarına ulaşamadığı ve bir kişinin banka içerisinde kaldığı bildirildi.

Şüphelinin içeride bulunan çalışanları ve müşterileri rehin aldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler banka şubesinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, cadde de güvenlik çemberine alındı.

TESLİM OLMALARI İÇİN ÇAĞRI YAPILIYOR

Banka içerisinde bulunan şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldığı bildirildi.

Şüpheli, banka içerisinde bulunan 5 çalışanı rehin aldı.

ANNESİ DE OLAY YERİNE GETİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, müzakereci ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

Şüphelinin teslim olması için müzakere başlatıldı. Görüşmeler sırasında şüpheliyi ikna edebilmek amacıyla annesi de olay yerine getirildi.

Müzakereci ekipler ve özel harekat polislerinin çalışmaları sonucunda rehin alınan 5 banka çalışanı yara almadan kurtarıldı. Şüpheli C.A. ise etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AYRINTILAR GELECEK...