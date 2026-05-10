Karşıyaka Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım anısına organize edilen yarış, saat 09.00’da Anayasa Meydanı’ndan başladı.

Sahil yolu, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi güzergahında devam eden koşu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda tamamlandı.

Yarışta genel klasmanın yanı sıra 14 farklı yaş kategorisinde derece belirlenirken, bu yıl ilk kez düzenlenen “can dost” kategorisinde evcil hayvanlarıyla koşan katılımcılar da yer aldı.

Erkekler genel klasmanında Kaan Sarı birinci, Mertcan Koşar ikinci, Hüseyin Sezgin üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Delfin Eylül Avcı birinciliği elde ederken, Ece Özkan ikinci, Dolunay Onaran üçüncü oldu.

“Can dost” kategorisinde ilk sırayı alan yarışmacıya kupa verilirken, ilk 5 katılımcı mama ödülü kazandı.

Yıldız Ünsal ile Helil İnay Kınay, dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.

Koşuyu tamamlayan tüm katılımcılara anı madalyası verildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yarışın ilçe açısından büyük önem taşıdığını belirterek etkinliğin 37 yıldır büyüyerek devam ettiğini söyledi. Ünsal, organizasyonun bir spor etkinliğinden çok saygı yürüyüşü niteliği taşıdığını ifade etti.

Yarışa tekerlekli sandalyesiyle katılan bedensel engelli Enes Kaya, organizasyonda ilk kez yer aldığını belirtti. Parkurun keyifli ancak zorlayıcı olduğunu ifade eden Kaya, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Fatma Anter ise Bodrum’dan geldiğini, yarışa her yıl katıldığını ve bu kez kızı ile 87 yaşındaki annesiyle birlikte koştuğunu anlattı.

Koşunun ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda Anneler Günü töreni düzenlendi. Katılımcılar anıt mezara kırmızı karanfiller bıraktı.

Ayrıca Karşıyaka’da yaşayan bir vatandaşın, Selanik Atatürk Evi’nden getirdiği toprak da Zübeyde Hanım’ın mezarına bırakıldı.