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Kaynak: ANKA

İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 9 Eylül programı kapsamında, kentin kurtuluş mücadelesinin simge anları yeniden İzmir sokaklarında yaşatıldı.

Türk ordusunun 104 yıl önce İzmir’e girerken kullandığı tarihi güzergahta “Zafer Yürüyüşü” düzenlendi. Basmane Karakolu önünde başlayan yürüyüşte çok sayıda yurttaş dev Türk bayrağının altında bir araya geldi.

350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI CADDELERDE TAŞINDI

Yurttaşlar, 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri boyunca omuzlarında taşıdı. Kortej, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.

İzmir Büyükşehir Bandosu’nun eşlik ettiği yürüyüş kent merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Yol boyunca yürüyüşü izleyen İzmirliler de korteje alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Ednan Arslan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, gaziler, ilçe belediye başkanları ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULDU

Kutlamalar kapsamında İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.