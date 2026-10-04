İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 8'i çocuk 15 kaçak göçmen yakalandı.
15 KAÇAK GÖÇMEN KARADA YAKALANDI
Olay, 2 Ekim saat 01.10 sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi.
Bölgede görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) tarafından karada bir grup kaçak göçmen tespit edildi.
Harekete geçen ekiplerin müdahalesiyle yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 7 kaçak göçmen ile beraberlerindeki 8 çocuk yakalandı.
İL GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİLER
Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.