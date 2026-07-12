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Kaynak: İHA

Konak ilçesindeki evinden doğa yürüyüşü yapmak amacıyla ayrılan Ekin'den bir daha haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Son olarak Çeşme ilçesi Alaçatı Delikli Koy çevresinde görüldüğü yönündeki bilgiler üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Ekin'e günlerce ulaşılamadı.

Sürdürülen çalışmalar sonucunda İsmail Ekin'in cansız bedeni, Urla ilçesine bağlı Zeytineli Mahallesi'nde bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ekin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.