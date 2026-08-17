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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve jandarma ekipleri 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Foça ilçesi Petra Koyu mevkisinde de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve jandarmanın tespit ettiği 2'si çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.