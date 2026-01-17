AFAD Deprem Dairesi, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde deprem yaşandığını duyurdu.

Depremin Çeşme ilçesi açıklarında saat 06.39 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Depremden ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarmaya devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını 117 kişi hayatını kaybetmişti.