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Kaynak: AA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'de üç yıl önce meydana gelen ve faili meçhul olarak kalan cinayetin yürütülen yeni çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını açıkladı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk kuvvetlerinin ortak çalışmasıyla sonuç alınan soruşturmaya ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bugüne kadar 61 ayrı dosyada 68 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu aktaran Bakan Gürlek, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması ve mağdur ailelerin adalet beklentilerinin karşılanması amacıyla soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül 2023 tarihinde yaşanan Ömer Şenol cinayetine ilişkin soruşturmanın yeniden ele alındığı bildirildi. Ormanlık alanda ağır yaralı olarak bulunan Şenol, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Dosyanın yeniden incelenmesi sırasında mevcut deliller ile iletişim kayıtları tekrar değerlendirildi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından 15 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri ve yer gösterme işlemleri sırasında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesinin ardından yürütülen adli işlemler sonucunda 4 şüpheli tutuklandı. Diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bakan Gürlek, soruşturmanın yürütülmesinde görev alan Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına ve kolluk ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul dosyaların aydınlatılması için çalışmaların devam edeceğini belirten Gürlek, aradan uzun yıllar geçse dahi delillerin izinin sürüleceğini, olayların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi için çaba gösterileceğini kaydetti.