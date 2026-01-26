İzmir Balçova'da 8 Eylül 2025'te Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 kişi yaralanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, polis memurları Akın ve Amilağ'ı şehit eden, polis memuru Dağlı ile bir kişiyi yaralayan 17 yaşındaki terör örgütü IŞİD üyesi E.B. ile babası N.B. ve annesi A.B'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 261'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin ayrılan ve İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyası da birleştirilmesi amacıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 7'si tutuklu 13 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler 9 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.