İzmir'in Balçova ilçesinde geçen yıl 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şehit yakınları ile tutuklu sanıklar saldırgan E.B, babası N.B. ve annesi tutuksuz sanık A.B. katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunma için söz verilen saldırgan E.B, saldırı için kimseden talimat almadığını ileri sürdü.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmediğini savunan E.B, "Polisleri öldürdüm ona diyecek bir şeyim yok. Bıçak ve tehlikeli madde bulunduruyordum, ona da savunmam yok. Etkin pişmanlık hükümlerinin ve iyi halden indirim istiyorum. DEAŞ'la bağlantım yok ama seviyorum. İnternetten bazı videolar izliyordum, bir paylaşımda 'Türkiye'ye saldırın' diyordu. O yüzden yaptım." dedi.

'İNTERNETTEN ÖĞRENDİM'

Mahkeme başkanının, "Eylemi yaparak ne elde etmek istedin" sorusuna E.B, şu yanıtı verdi:

"Yakınımda karakol vardı. Bu devlet Allah'ın indirdiği hükümlere uymuyor ve İslam devletiyle savaşıyor. Bunları internetten öğrendim. Anne ve babamın düşüncelerimden haberi yoktu. Arkadaşlarımın ise vardı. Silah kullanmayı havalı tabancalarla öğrendim. Evde yarı otomatik av tüfeği, av tüfeği ve havalı tabanca vardı. Ailem bıçak aldığımı biliyordu. Tüfek fişeklerini babamla almaya gidiyorduk. Evde bulunsun diye domuz fişeği almıştık ama benim aklımda böyle şeyleri yapmak yaz aylarından itibaren vardı."

E.B, evde bomba yaptığını da ifade ederek, "Olay günü ve saatini özel olarak seçmedim. Sosyal medya paylaşımlarını ağustos ayında planlamıştım. Ailemin hiçbir ilgisi yok." dedi.

'OYUN OYNARKEN GÖRDÜĞÜ SİLAHLARI İSTİYORDU'

E.B'nin babası tutuklu sanık N.B. ise oğlunun terörist düşüncelerde olduğunu bilmediğini iddia etti.

DEAŞ'la ilgili izlediği videolara tanık olmadığını savunan N.B, şunları anlattı:

"Öğretmenleri beni okula çağırıp oğlumun 'radikal' olduğunu söylediler, ben de farkında olduğumu söyledim. Ben Atatürk'ü sevmiyorum ama nefretim, kinim yok. Öğretmenine de bunları söyledim. Oğlum astım hastası olduğu için dağa çıkardık. Onu ava götürüyordum ve ormanda kuş avlıyorduk. İnternette oyun oynarken gördüğü silahları istiyordu, ben de alıyordum. Evdeki tüfek fişeklerini darbe zamanı ben aldım. Yine olursa devletin yanında olmak için. Boncuk atan tabancayı ise eşim işe giderken yanında olsun diye aldım. Aslında çok milliyetçi bir çocuktu. Oğlum uçaksavar ve benzer silahlar istedi."

Tutuksuz sanık A.B. ise olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

'SAVUNMALARINA İTİBAR ETMEYİN'

Saldırıda yaralanan polis memuru Murat Dağlı ise sanık anne ve babanın savunmalarına itibar edilmemesini istedi.

Duruşmada söz verilen şehit polis memuru Hasan Akın'ın eşi Şule Akın ise, "Eşim polis olduğu halde görev silahını kasada saklardı. Biz çocuklarımızı bu şekilde korurken sanığın babası bu yaşta nasıl silaha teşvik etmiş? Çocuğunun sağlığını bu kadar düşünüyorsa neden silahla dağa çıkmış? Milliyetçi olduklarını söyleyip neden Atatürk'ü sevmediğini söylüyorlar? Cihat yaptığını söylüyor, eşime 'kafir' diyor ya benim eşim beş vakit namazını kılardı." dedi.

EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İSTENDİ

Söz verilen şehit polis memuru Hasan Akın'ın babası Ferhat Akın ise sanıkların en ağır cezayı almalarını talep etti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan şehit Ömer Amilağ'ın annesi Fatma Amilağ ise "Oğlumun kanı yerde kalmasın. En ağır cezayı alsınlar. Bu kurşun sadece oğluma değil tüm emniyete geldi. Bizim ciğerimiz yandı başka kimsenin yanmasın." diye konuştu.

Savunmalar ve beyanların ardından mütalaasını sunan iddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık A.B'nin ise tutuklanması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına, E.B'nin cezai ehliyetinin araştırılması için Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılmasına hükmedip duruşmayı erteledi.