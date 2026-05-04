İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Boğa Güreşleri Festivali, olumsuz hava koşullarına rağmen büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kemalpaşa Artvinliler Derneği tarafından Akalan Mahallesi’nde organize edilen etkinlikte, yaklaşık 20 bin kişi tribünlerdeki yerini aldı.

Kültürel mirası yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde, başta Artvin olmak üzere Türkiye’nin 5 farklı ilinden getirilen toplam 33 boğa mücadele etti. Sağanak yağışa rağmen ilginin azalmadığı etkinlikte, izleyiciler hem kıyasıya geçen güreşleri takip etti hem de kurulan stantlarda yöresel lezzetlerin tadına bakma fırsatı buldu.

Festivalin gelenekselleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kemalpaşa Artvinliler Derneği Başkanı Ali Özgüç, etkinliğe dair şunları kaydetti:

"Bu kültürel mirası Kemalpaşa’mızda üçüncü kez gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Binlerce vatandaşımız yağmura rağmen bizleri yalnız bırakmadı. Gelecek yıl çok daha kapsamlı bir organizasyon planlıyoruz. İzmir, kimliği olan şahane bir festival kazanmış oldu."

Etkinlik kapsamında, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen birer konuşma yaparak organizasyonun önemine değindi. Dernek Başkanı Özgüç, katkılarından dolayı Kaymakam Sarı ve Başkan Türkmen’e plaket takdim etti.

Festivale ilçe protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.