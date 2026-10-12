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Kaynak: İHA

İzmir’de kaçak makaron sevkiyatına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda tütün ürünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, savcılıkla koordineli yürüttüğü çalışma doğrultusunda Bornova’da kaçak ürün hareketliliğini mercek altına aldı.

Kaçak tütün ve mamullerinin depolanarak satışa sunulacağı yönündeki bilgiyi değerlendiren ekipler, bu amaçla kullanıldığı belirlenen bir minibüse yöneldi. Aracın, kaçak ürünlerin hem muhafaza edilmesinde hem de nakledilmesinde mobil depo işlevi gördüğü tespit edildi.

Minibüste yapılan kontrollerde, kolilere yerleştirilmiş halde içlerine tütün doldurulan 1 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonun ardından yakalanan bir şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.