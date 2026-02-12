Valilik açıklamasında, son günlerde devam eden şiddetli yağışların bu akşam 22.00 ile yarın 18.00 saatleri arasında en yoğun seviyesine ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Yağışın il genelinde sürmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, “Derelerdeki su debilerinin ciddi şekilde yükselmiş olması nedeniyle özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerimizde bulunan dere yataklarında taşkın riski yüksek seviyededir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli lodosa dikkat çekilerek, bu rüzgârın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı risklere yol açabileceği vurgulandı.

Olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın, dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları, su birikintisi bulunan yollarda dikkatli seyretmeleri, çatı altları ve riskli alanlarda bulunmamaları, resmi kurumlarımızın yapacağı duyuru ve uyarıları takip etmeleri önemle rica olunur.”