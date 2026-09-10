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Kaynak: İHA

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgedeki bir grup düzensiz göçmen Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından fark edildi.

Harekete geçen ekipler, bölgeye sahil güvenlik gemisi ve botlar yönlendirdi. Ekiplerin gerçekleştirdiği müdahalenin ardından hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Botta bulunan 7’si çocuk 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.