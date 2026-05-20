Olay, Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi 3539 Sokak'ta yer alan Toryap Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Fethi Özen (70) evinde eşiyle birlikte cam temizliği yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Yaşlı adam, apartmanın 4. katındaki daireden beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Fethi Özen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından otopsi ve işlemler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin feci olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.