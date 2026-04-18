Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan’da İzmir Biçerova İstasyonu’ndan hareket eden ihracat treni Şanghay’a doğru yola çıktı. Toplam 50 adet 40’lık konteynerden oluşan tren, Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinin ürünlerini Çin’in önemli ticaret merkezlerinden Şanghay’a ulaştıracak.



EGE BÖLGESİ ASYA’YA BAĞLANDI

Bu seferle birlikte Marmara Bölgesi’nin ardından Ege Bölgesi de demir yolu üzerinden doğrudan Asya pazarına bağlandı. Gelişme, demir yolu taşımacılığının ihracattaki payını artırırken Türkiye’nin lojistik ağında bölgesel çeşitliliği de güçlendirdi.



STRATEJİK VE GÜVENLİ TAŞIMACILIK

İzmir-Şanghay hattında başlatılan ilk ihracat blok tren seferi, taşıma süreleri ve maliyetlerde avantaj sağlarken daha güvenli bir taşımacılık altyapısını da destekliyor. Aynı zamanda Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki konumunu güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.



ORTA KORİDOR’DA GÜÇLENEN TÜRKİYE

Küresel ticaretin lojistik koridorlar üzerinden şekillendiği süreçte söz konusu hat, Türkiye’nin Orta Koridor üzerindeki etkinliğini artıran stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Pasifik Eurasia, Çin-Türkiye ve Avrupa-Asya hattındaki deneyimiyle Türkiye’yi Avrasya lojistik ağının merkezine konumlandırmayı hedefliyor.



“KALICI BİR LOJİSTİK KORİDOR KURUYORUZ”

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan, İzmir-Şanghay hattında başlatılan seferin yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, hattın Türkiye’nin üretim gücünü Asya’nın büyük pazarlarına kesintisiz ulaştıracak kalıcı bir koridorun temeli olduğunu ifade etti.

Erkan, “Hedefimiz, bu seferleri düzenli ve sürdürülebilir hale getirerek ihracatçılar için hızlı, güvenilir ve maliyet avantajı sağlayan güçlü bir alternatif oluşturmak. Türkiye’yi Avrasya lojistik ağının merkezine konumlandırma vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.