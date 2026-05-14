İzmir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs terminali ve sebze meyve halinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasada fiyat istikrarının sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amaçlandı.

Sebze ve meyve halindeki denetimlerde ürünün hal kayıt sisteminde bildiriminin bulunup bulunmadığı, bildirim içeriği ile fiziki ürünün uyumlu olup olmadığı, ürün fiyat hareketleri, stokçuluk, kayıt dışı faaliyetler ve piyasa dengesini bozabilecek uygulamalar kontrol edildi.

Otogarda da bilet kesilen yazıhaneleri denetleyen ekipler, bilet ücretlerinin görünürlüğünü, fiyatlarda haksız artış yapılıp yapılmadığını inceledi.

Denetimlerde tüketiciyi yanıltıcı işlem ve haksız rekabete yol açabilecek uygulamalar ile mevzuata aykırı durumları tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Bayram tatili öncesi ve sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelindeki denetimlerin süreceği öğrenildi.