Kaynak: İHA

Güvenlik güçlerinin suç ağlarına yönelik yürüttüğü titiz incelemeler sonucunda çetenin devasa mal varlığı da mercek altına alındı.

Belçika merkezli faaliyet gösterdiği ve Bayram Yaramış tarafından yönetildiği saptanan suç örgütüne yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma detaylarında şüphelilerden birinin hâlihazırda cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve 11 şüphelinin ise yurt dışında olduğu kaydedildi. Mali incelemeler ve istihbarat analizleri, yapının hiyerarşik ve süreklilik arz eden çok yönlü bir organize suç örgütü olduğunu ortaya koydu.

1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen finansal değerlere yönelik çalışmalarda yaklaşık 1 milyar TL (20,7 milyon ABD doları) tutarında servete el konuldu. Süreç kapsamında örgüte ait 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer tüm mal varlığı unsurları donduruldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütüyle mücadelenin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.