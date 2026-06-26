Kaynak: AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarına yönelik yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma doğrultusunda düğmeye bastı. Emniyet güçlerinin uzun süreli teknik takibi ve titiz saha çalışmaları sonucunda, yasa dışı bir şebekenin varlığı deşifre edildi. Şebeke üyelerinin, trafikte kullanılamayacak derecede ağır hasar almış (pert) araçların yasal kimlik bilgilerini (şasi ve motor numaralarını), çalıntı veya yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulmuş lüks araçlara entegre ettikleri saptandı. Bu yöntemle hazırlanan araçları piyasaya sürerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 organize suç şüphelisi hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: LÜKS ARAÇLAR EMNİYETE ÇEKİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, alınan karar üzerine operasyon için harekete geçti. İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta illerinde önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Narkotik ve asayiş timlerinin de destek verdiği aramalarda, şebeke tarafından "change" işlemi yapıldığı belirlenen piyasa değeri yüksek 14 lüks otomobil ile parçalanmış halde 6 adet otomobil motoruna mahkeme kararıyla el konuldu. Ele geçirilen araçlar, detaylı kriminal inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'de gerçekleştirilen baskınlarda şebekenin lider kadrosu ve üyeleri olduğu değerlendirilen A.A, F.A, E.Y, M.K, V.A, B.E.B, B.Y. ve S.Z. isimli 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak kelepçelendi. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak ve ifadeleri alınmak üzere Oto Hırsızlığı Büro Amirliği yerleşkesine götürüldü. Emniyetteki yasal süreçleri, parmak izi tespitleri ve çapraz sorgu işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.