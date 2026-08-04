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Kaynak: AA

Türkiye Varlık Fonu (TVF), mülkiyetinde bulunan ve bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen İzmir Limanı'nın devir işlemlerinin 1 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

TVF'den yapılan açıklamada, stratejik öneme sahip limanın uzun vadeli değerini artırmak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm ve modernizasyon sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Modernizasyon ve Rekabet Gücü Hedefleniyor

Yeni yatırım programıyla İzmir Limanı'nın daha verimli, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda hizmet veren bir lojistik merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Proje kapsamında limanın rekabet gücünün artırılması, İzmir'in lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve bölge ekonomisine uzun vadeli katkı sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada, limanın mülkiyetinin Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kalmaya devam edeceği, herhangi bir imtiyaz devrinin ise söz konusu olmadığı vurgulandı.

YÜK LİMANINI ALPORT İŞLETECEK

İzmir Limanı'nın yük ve yolcu olmak üzere iki ayrı bölüm için farklı işletme modelleri uygulanacak. Yük limanının işletme faaliyetleri, uluslararası deneyime sahip Alport tarafından yürütülecek.

Modernizasyon çalışmaları etaplar halinde gerçekleştirilecek ve bu süreçte yük limanındaki operasyonlar kesintiye uğramadan devam edecek. Altyapı ve üstyapının yenilenmesi, kapasitenin artırılması ve uluslararası taşımacılık ağlarıyla entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

YOLCU LİMANINDA TURİZM ODAKLI DÖNÜŞÜM

Yolcu limanına yönelik işletme ve yatırım modeli ise ayrı bir planlama kapsamında şekillendirilecek. Projede yolcu kapasitesinin artırılmasının yanı sıra liman çevresinde ticari, sosyal ve kültürel alanların oluşturulması öngörülüyor.

Bu dönüşümle İzmir Limanı'nın yalnızca ticaret ve lojistikte değil, turizm alanında da kente daha fazla katkı sunması hedefleniyor. TVF, projenin tamamlanmasının ardından İzmir Limanı'nın Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan modern ve güçlü bir lojistik merkezi haline geleceğini belirtti.